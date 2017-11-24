Уволены двое николаевских «маршрутчиков», которые отказали в бесплатном проезде участнику АТО, - общественник

В Николаеве уволили двух водителей маршрутных такси №62, которые отказали в бесплатном проезде участнику АТО.

Об этом на своей странице в «Facebook» сообщил глава николаевского филиала организации участников АТО «Побратими України» Виктор Сюрченко.

Участники АТО попросили разобраться в ситуации вице-мэра Николаева Юрия Степанца, начальника управления инфраструктуры Николаевской облгосадминистрации Андрея Максименко и вице-губернатора Валентина Гайдаржи.

«Две «маршрутки» этого номера отказали в перевозке. Установлен владелец маршрута, индентифицированы транспортные средства и водители. Вызванный владелец в течение 20 минут (прибыл) к заместителю главы ОГА, ему высказали принципиальную позицию, что дальше такие фирмы будут лишаться лицензии на перевозку. Следствием стало увольнение двух водителей маршрутного такси», - сообщает общественник.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве на месяц отстранили от работы «маршрутчика», из-за гонок которого пострадала пассажирка.