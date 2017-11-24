«Теоретически к концу декабря - началу января», - и.о. главы ЦПАУ о запуске услуг по оформлению загранпаспортов

Дмитрий Лазарев К началу 2018 года в николаевском Центре предоставления административных услуг планируют осуществлять оформление загранпаспортов и ID-карт.

Об этом стало известно в ходе комиссии в пятницу, 24 октября, передает корреспондент Преступности.НЕТ.

Так, по словам исполняющего обязанности главы Центра предоставления административных услуг Дмитрия Лазарева они будут готовы к оформлению загранпаспортов и ID-карт к концу декабря - началу января.

- Мной уже проведена рабочая встреча с руководителем сервисного центра МВД и мы достигли договоренностей о том, что нами будет дополнительно предоставляться четыре пилотных услуги сервисного центра МВД: обмен удостоверения водителя, выдача международного удостоверения водителя, заказ и выдача справки об отсутствии судимостей и регистрация новых транспортных средств, - рассказал Лазарев.

Также он отметил, что встретился с представителями заводского районного суда и председателем Центрального районного суда по реализации проекта «Электронный суд», который уже около года работает в Киевском районном суде Одессы.

- Мы шагнем немножко дальше, мы будем первым. Если у нас все получится, а у нас получится, потому что нет ни с нашей ни с их стороны ни юридических, ни технических проблем. Мы будем первым центром предоставления админуслуг в Украине, который будет предоставлять весь документооборот, выдержки из решений, подача искового заявления, любые документы, которые связаны с рассмотрением каких-либо вопросов судебных инстанций, мы будем первыми, - сказал он.

В то же время от изготовления паспортов в бюджет города будут поступать деньги: от срочного (810 гривен 32 копейки) - 354 гривны 20 копеек и от не срочного (557 гривен 32 копейки) - 177 гривен 10 копеек.

- При таком спросе и такой пропускной способности - около 15-20 человек в день, которые позволяет оформлять одно рабочее место, достаточно колоссальная сумма денег, - отметил Лазарев.

Сейчас из позволенных законом 150 услуг, бесплатных - 117, а платных - 33. В ЦПАУ изучают вопрос перевода некоторых из них как в бесплатный, так и в платный формат, с ускорением сроков получения.

Юрий Степанец Светлана Таранова Юрий Решетник

В свою очередь и.о. мэра Николаева – секретарь городского совета Татьяна Казакова рассказала, что ранее председатель Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко заявил, что в Николаеве среднее прохождение земельных вопросов - 132 дня и его нужно сократить.

- Губернатором Алексеем Юрьевичем поручено на рабочем заседании две недели назад сократить это время до 60 дней. Первый этап. Это наша с вами задача и IGov является тоже одним из моментов, чтобы мы сократили это прохождение. Никакие контакты, движения чиновник – человек, который подает документы, не должно быть. Чем больше будет этих контактов, тем больше будет коррупции во всех этих делах, - подчеркнула она.

Однако вице-мэр Степанец заявил, что на данный момент ни один чиновник городского совета не может работать с программой IGov.

В итоге члены группы проголосовали за вынесение на сессию Николаевского городского совета предложенный ЦПАУ список услуг.

Ранее сообщалось, что и.о. главы Центра предоставления административных услуг, занимающий должность первого заместителя главы ЦПАУ Дмитрий Лазарев считает, что для города дешевле будет приобрести новое здание под обустройство там административного центра, чем переоборудовать уже существующее.