На КП «ЭЛУ автодорог» показали карту очередности уборки улиц Николаева от снега

Фото: Facebook "Элу-автодорог" Работники коммунального предприятия «ЭЛУ автодорог» опубликовали карту, на которой схематически отображена очередность уборки дорог от снега.

Карта была опубликована на Facebook-странице предприятия.

«Уже традиционно, мы публикуем карту зимнего содержания дорог г.Николаева. На карте отмечены обслуживаемые улицы и указаны ответственные организации за их уборку. Те улицы, которые закреплены за КП «ЭЛУ автодорог» убираются в две очереди: первая (зеленым цветом) и вторая (желтым цветом). Кроме того, на карте указаны улицы, которые обслуживают администрации районов и САД», - сообщили на КП.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в прошлом году «ЭЛУ автодорог» призвало николаевских водителей не парковать свои авто вдоль улиц, так как те мешали уборке снега