Водителя николаевской «маршрутки» обвинили в том, что он обматерил ребенка

Во вторник, 28 ноября, водитель николаевской «маршрутки» №53 во время рабочей перевозки накричал на ребенка. Кроме того, во время движения по маршруту водитель разговаривал по телефону.

Об этом в группе «Маршрутки Николаева» в Facebook рассказала Оксана Казаковцева.

«Утро добрым не бывает у водителя «маршрутки» №53 #ВЕ7199ФАА, и поэтому можно хамить, материться, кричать на пассажиров, особенно если это дети. Ну и разговор по мобильному во время поездки как завершение. Информация о маршруте размещена в салоне внутри полки для сумок (смогла увидеть, встав на носочки), а данных водителя нет нигде. Но это уже норма. Повышение тарифов говорите? Ну-ну», – написала она.

Также женщина отметила, что ситуация не коснулась ее лично, но она и далее будет требовать уважительного отношения к себе и окружающим.

«А вот ребенок, который не может ответить большому дяде за рулем, имел, что слушать. И модель поведения у него тоже зафиксировалась. Только это неправильно. Есть много водителей, к которым приятно зайти в машину: чисто, комфортно, культурно и вот таким я не против платить больше, если это обоснованный тариф. Но не нужно забывать, что работаешь с людьми и эти самые люди дают тебе заработать! Сама уважительно отношусь к людям и требую (и буду требовать!) уважения к себе и окружающим. А свое плохое настроение нужно оставлять дома», – добавила она.

Однако многие люди в комментариях разделились на два лагеря: одни с претензиями накинулись на «маршрутчика» и заявляли, что его нужно уволить, и чтобы подобных ситуаций больше не возникало, «нужно маршрутчиков наказать и это очень легко: просто пересесть на троллейбусы и трамваи». Другие же наоборот стали оправдывать водителей тем, что у них сложная работа, да и сами пассажиры провоцируют такое поведение в свою сторону.

«В большинстве случаев пассажиры сами провоцируют водителя, итог - водитель нервничает и срывается, а вы попробуйте сами целый день поездить за рулём «маршрутки» и понаблюдать за людьми. Когда те же дети вымазывают сидения и ещё рвут, а родители говорят «Это же ребёнок». А платить за это кто будет, водитель? А также хочу заметить, что взрослые не лучше детей, а наоборот, семечки, фантики, салфетки и т.д. и т.п., что на это скажите?» - написал Дмитрий Нартенко.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве на месяц отстранили от работы водителя маршрутного такси №75, который устроил гонку с другим «маршрутчиком». Из-за опасного маневра «маршрутки» №75 получила травму ее пассажирка.