На место начальника управления образования Николаевского горсовета претендует шесть кандидатов

Шесть кандидатов подали свои документы для участия в конкурсе на замещение вакантной должности начальника управления образования Николаевского городского совета.

Об этом сообщает управление аппарата горсовета.

Напомним, что по итогам отчета о работе за год был объявлен новый конкурс на должность начальника управления образования, а начальник управления Анна Деркач до результатов конкурса переведена на должность заместителя руководителя.

Алла Велиховская Одной из участниц конкурса стала Алла Велиховская, которая ранее занимала должность директора Департамента образования и науки в Николаевской ОГА при губернаторстве Вадима Мерикова. Она кандидат педагогических наук, доцент, отличник образования Украины. К сфере ее научных интересов относится математика и сетевые образовательные технологии.

Второй в списке участников значится Олеся Левченко, которая является преподавателем на кафедре политических наук Черноморского национального университета имени Петра Могилы, кандидатом политических наук, доцент.

Алена Осипова, по данным Николаевского горсовета является заведующей детского сада №20 «Юный черноморец».

Галина Секкер в марте 2017 года подавала документы на должность директора общеобразовательной школы-интерната №5. Также по словам самой Секкер, у нее есть стаж педагогической деятельности – 20 лет. Начинала работать учителем украинского языка в школе №3 Южноукраинска, последнее место работы – заместитель директора высшего профучилища №7.

Олеся Левченко Алена Осипова Галина Секкер

Ирина Селиванова-Зеркаль – кандидат исторических наук, учитель-методист истории и правоведения в Николаевской образовательной школе №19, а также является владелицей киосков «Позвони».

Елена Удовиченко на данный момент находится на должности заместителя директора департамента образования и науки Николаевской ОГА - начальник управления образования и ресурсного обеспечения.

Ирина Селиванова-Зеркаль Елена Удовиченко

Стоит отметить, что Анна Деркач, которая раннее занимала должность начальника управления образования Николаевского горсовета, не подала заявки на участие в конкурсе.

Письменный экзамен состоится 1 декабря года в кабинете №163 в 10.00, а собеседование – 6 декабря в кабинете №163 в 11.00.

Напомним, в ходе отчета руководителей сферы образования, после доклада Анны Деркач Татьяна Казакова и.о. мэра Николаева призвала Деркач написать заявление на увольнение, аргументировав это тем, что та не потянет реформу образования.

После чего профсоюз педагогических работников города Николаева выступил в защиту начальника управления образования Анны Деркач и обратился к исполняющей обязанности мэра Николаева – секретарю городского совета Татьяне Казаковой с просьбой не увольнять их руководителя с должности.