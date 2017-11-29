Националисты остановили автобус «Шахтера» и стали угрожать футболистам: «С вами будет решен вопрос»

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В Харькове националисты провели разговор на повышенных тонах с футболистами «Шахтера» и угрожали им.

Видео разговора опубликовал пользователь «Facebook» Кирилл Яковлев, сообщает «Николаевский футбол».

От футболистов «Шахтера» Андрея Пятова, Тараса Степаненко и Ярослава Ракицкого в связи с произошедшим недавно скандалом требовали надеть футболки с надписями в поддержку воинов АТО. В ином случае игрокам пригрозили, что они вернутся в Донецк.

- Если у вас есть желание высказаться против чего-то украинского, то вы или уедете из этой страны, или с вами будет решен вопрос. И вопрос решит ни МВД, ни силовые структуры, а мы, - сказал представитель националистов.

- Ты мне угрожаешь? – спросил у него Пятов.

- Да.

Пятов призвал окружившую его толпу не пиариться, а позвонить пограничникам «на нуле» и спросить, как футболисты помогли им.

- Мы не пиаримся. Вот спроси у военных, сколько мы им помогали. Спроси там, у пограничников. Я не кричу о том, что я сделал, на всю Украину. Я молча делаю. Ты знаешь, сколько я вытянул солдат? – спросил вратарь сборной Украины.

- Мы многим помогаем, просто вы многого не знаете, - также сказал националистам Степаненко.

В итоге он пообещал, что на следующем матче игроки наденут футболки с надписями в поддержку воинов АТО.

«Трибуна» уточняет, что разговор произошел после того, как представители фанатских группировок Kharkiv City Patriots, донецкой The Club и организации националистов «Національний корпус» остановили автобус «Шахтера» возле стадиона «Металлист».

А журналист ICTV Ахава Тесленко подтвердила, что футболисты «Шахтера» помогали воинам АТО.

«Еще в 14-15 году Степаненко, Кривцов и Худжамов через нас помогали АТО и скромно просили об этом не оглашать, не хотели на этом пиариться. Поступок? Да! А еще из «Шахтера» нам прямо на канал передавали футболки клуба с автографами для бойцов АТО. Да, среди наших бойцов есть болельщики «Шахтера» и поверьте, они были счастливы. Так что, будем грести, как обычно, всех под одну патриотическую гребенку? Мне было жутко неприятно смотреть это видео», – написала Тесленко.

Вадим Богданов

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русскийобщество