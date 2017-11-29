Националисты остановили автобус «Шахтера» и стали угрожать футболистам: «С вами будет решен вопрос»

В Харькове националисты провели разговор на повышенных тонах с футболистами «Шахтера» и угрожали им.
Видео разговора опубликовал пользователь «Facebook» Кирилл Яковлев, сообщает «Николаевский футбол».
От футболистов «Шахтера» Андрея Пятова, Тараса Степаненко и Ярослава Ракицкого в связи с произошедшим недавно скандалом требовали надеть футболки с надписями в поддержку воинов АТО. В ином случае игрокам пригрозили, что они вернутся в Донецк.
- Если у вас есть желание высказаться против чего-то украинского, то вы или уедете из этой страны, или с вами будет решен вопрос. И вопрос решит ни МВД, ни силовые структуры, а мы, - сказал представитель националистов.
- Ты мне угрожаешь? – спросил у него Пятов.
- Да.
Пятов призвал окружившую его толпу не пиариться, а позвонить пограничникам «на нуле» и спросить, как футболисты помогли им.
- Мы не пиаримся. Вот спроси у военных, сколько мы им помогали. Спроси там, у пограничников. Я не кричу о том, что я сделал, на всю Украину. Я молча делаю. Ты знаешь, сколько я вытянул солдат? – спросил вратарь сборной Украины.
- Мы многим помогаем, просто вы многого не знаете, - также сказал националистам Степаненко.
В итоге он пообещал, что на следующем матче игроки наденут футболки с надписями в поддержку воинов АТО.
«Трибуна» уточняет, что разговор произошел после того, как представители фанатских группировок Kharkiv City Patriots, донецкой The Club и организации националистов «Національний корпус» остановили автобус «Шахтера» возле стадиона «Металлист».
А журналист ICTV Ахава Тесленко подтвердила, что футболисты «Шахтера» помогали воинам АТО.
«Еще в 14-15 году Степаненко, Кривцов и Худжамов через нас помогали АТО и скромно просили об этом не оглашать, не хотели на этом пиариться. Поступок? Да! А еще из «Шахтера» нам прямо на канал передавали футболки клуба с автографами для бойцов АТО. Да, среди наших бойцов есть болельщики «Шахтера» и поверьте, они были счастливы. Так что, будем грести, как обычно, всех под одну патриотическую гребенку? Мне было жутко неприятно смотреть это видео», – написала Тесленко.