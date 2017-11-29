В Терновке часть «маршруток» из-за рейда полиции и «Укртрансбезопасности» не вышли на маршрут

В среду, 29 ноября, в Николаеве часть маршрутных такси, курсирующих по маршрутам №51 и №62, не вышли на работу, так как их проверяют сотрудники управления патрульной полиции и «Укртрансбезопасности».

Об этом сообщают пользователи группы «Маршрутки Миколаєва. Громадський транспорт» в сети Facebook.

Как известно, данные маршрутные такси обслуживают микрорайон Терновка. Пользователи отмечают, что «маршруток» гораздо меньше, из-за этого людям приходится идти пешком в сторону города.

«Транспортная комиссия на Консервном, маршрутчики не хотят ехать», – пишет один из пользователей.

По информации издания «Преступности.НЕТ», с 6 утра на данных маршрутах с проверкой работают сотрудники отдела безопасности дорожного движения управления патрульной полиции Николаева и управление «Укртрансбезопасности» в Николаевской области.

Напомним, ранее управление «Укртрансбезопасности» в Николаевской области и сотрудники управления Патрульной полиции Николаева провели рейдовую проверку в городе Вознесенске.