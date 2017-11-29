Николаевские десантники на полигоне стреляли по мишеням-гонгам

Николаевские военные из 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады провели учения на полигоне.

Об этом сообщается на странице бригады в «Facebook».

«Воины-десантники выполняли упражнения в комплексе из автомата Калашникова и пистолета Макарова. Стрельба из автомата выполнялась с места из различных положений по целям, которые появлялись на различных расстояниях. Кроме того, отрабатывались упражнения по стрельбе по гонгам – это специальные стальные мишени, которые издают характерный звук в момент попадания пули. Упражнение, хотя и выполняется с места, но достаточно напряженное: согласно условиям выполнения, бойцы учатся работать с ограниченным боекомплектом, который размещен в разных местах экипировки. Они вынуждены постоянно вести наблюдение и контролировать свои действия и каждый выстрел. К тому же, место, где появляются мишени, неизвестно военнослужащим», - отмечено в сообщении.

- Бойцы сами определяют важные цели в «своих» секторах и поражают их в первую очередь, учатся вести огонь на разном расстоянии, тренируют глазомер, - рассказывает офицер-десантник на учебном месте.

Упражнение по стрельбе из пистолета тоже имело свои особенности. Ведь десантники выполняли упражнение по скоростной стрельбе. За определенное время необходимо было выбить определенное количество мишеней. К тому же упражнение выполнялось из различных положений, в том числе и когда бойцы стоят спиной к мишеням, которые имеют незначительные различия, что требует особого внимания.

- Мы тренируем наших бойцов максимально быстро и правильно выхватить оружие из кобуры и сделать первый выстрел из любого положения. А уже потом – по ситуации вести прицельную стрельбу, - делится особенностями упражнения инструктор.

Особое внимание сосредоточено на подготовке расчетов крупнокалиберного пулемета ДШК.

- Наш опыт боевых действий показывает, что огневая мощь крупнокалиберных пулеметов является «сильным» аргументом на поле боя. Поэтому каждый из нас должен уметь в критической ситуации заменить друг друга, выявить и устранить возможную неисправность и открыть огонь, - говорят бойцы.

Напомним, ранее сообщалось, что николаевские десантники в свой профессиональный праздник провели учения на полигоне.