В полиции рассказали, почему заблокировали спецназ «Святой Николай» в его воинской части

Проверку бойцов спецназа «Святой Николай» проводят «в связи с большим количеством оружия, которое поступает из зоны проведения АТО в регионы государства».

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Напомним, ранее сообщалось, что 30 ноября в Николаеве сотрудники управления внутренней безопасности Нацполиции совместно с кинологами провели обыск автобуса и досмотр личных вещей сотрудников спецподразделения «Николаев» («Святой Николай»), вернувшихся после двух месяцев службы в зоне проведения АТО. Бойцов батальона не выпускают с территории их воинской части.

В автобусе провели обыск, в ходе которого между рюкзаками сотрудников батальона нашли две гранаты и около десятка патронов к автомату Калашникова. Бойцы батальона возмущены таким отношением к себе после того, как два месяца они несли службу на передовой. Данные события сотрудники «Святого Николая» связывают с тем, что ранее большая часть подразделения высказала недоверие командиру батальона подполковнику Олегу Патрикееву.

В полиции уточнили, что в автобусе спецназа нашли две гранаты (Ф-1 и РГД-5), запалы и патроны.

«На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции, устанавливаются обстоятельства, проводится проверка. В дальнейшем будет дана правовая квалификация указанного события, о результатах проверки будет сообщено дополнительно», - сообщили в полиции.

Также в полиции отметили, что руководство батальона не знало о проверке его сотрудников.