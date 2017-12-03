«Укрзалізниця» начала продавать билеты на поезда, следующие в страны Евросоюза

Компания «Укрзалізниця» с субботы, 2 декабря, начала продавать билеты на международные поезда, следующие в страны Евросоюза, со скидкой к действующим граничным тарифам.

Об этом сообщается на сайте УЗ.

Пассажиры смогут добраться на поездах в Варшаву, Вроцлав, Пшемысль, Братиславу, Прагу, Кошице, Бухарест, Сучаву, Будапешт и Вену.

Стоимость проезда привязана к курсу евро. При курсе 31,1 гривна/евро стоимость проезда составит:

Львов - Варшава - 1728,25 гривен, Львов - Вроцлав - 1634,66 гривен, Киев - Варшава - 1350,78 гривен, Интерсити+ Киев - Перемышль (через Коростень): 1 класс - 705,03 гривен, 2 класс - 489,77 гривен, Интерсити+ Киев - Перемышль (через Казатин, Винницу и Тернополь): 1 класс - 767,42 гривен, 2 класс - 536,57 гривен, Интерсити+ Львов - Перемышль: 1 класс - 274,52 гривен, 2 класс - 190,30 гривен, Киев - Братислава - 2264,83 гривен, Киев - Прага - 3013,52 гривен, Киев - Кошице - 1456,85 гривен, Киев - Бухарест - 2551,52 гривен, Вадул-Сирет - Бухарест - 954,60 гривен, Вадул-Сирет - Сучава - 174,70 гривен, Киев - Будапешт - 2002,79 гривен, Львов - Будапешт - 1400,99 гривен, Киев - Вена - 2505,04 гривен.

Ранее сообщалось, что воры и вандалы за три года нанесли «Укрзалізниці» убытков на 130 миллиона гривен.