Президент Порошенко присвоил почетные звания троим жителям Николаевщины

По случаю 26-й годовщины подтверждения всеукраинским референдумом Акта провозглашения независимости Украины 1 декабря 1991 года Президент Украины Петр Порошенко присвоил почетные звания, в том числе, и троим жителям Николаевской области.

Соответствующий Указ Президента №398/2017 размещен на официальном сайте Главы государства.

«За значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украинского государства, весомые трудовые достижения, многолетний добросовестный труд постановляю присвоить почетные звания», – говорится в документе.

Звание «Заслуженный учитель Украины» присвоено учительнице Березанской общеобразовательной школы I-III ступеней Березанского районного совета Лине Самойленко.

Кроме того, звания «Заслуженный деятель науки и техники Украины» удостоен профессор, доктору наук по государственному управлению, директор Института государственного управления ЧНГУ имени Петра Могилы Владимир Емельянов.

Владимир Емельянов (по центру)

Также звание «Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины» присвоено - начальнику отдела по вопросам физической культуры и спорта Николаевской ОГА Александру Садовскому.

Александр Садовский

Напомним, ранее Президент Украины по случаю профессионального праздника наградил ряд сотрудников органов прокуратуры Николаевской области.