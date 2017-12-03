Главной новогодней елкой Украины станет 90-летняя ель из Ивано-Франковска

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В субботу, 2 декабря, возле города Богородчаны Ивано-Франковской области лесники срубили главную новогоднюю елку страны.

Об этом сообщает «Униан».

Так, высота елки – 28,5 метров, диаметр кроны достигает 7 метров, ее возраст - более 90 лет. Она будет установлена на Софийской площади в Киеве. Она уже не росла и подлежала плановой рубке.

Сообщается, что после того, как елку спилили, ее переместили на «КрАЗ». Планируется, что 3 декабря главную елку страны повезут в Киев. Лесники отмечают, что после Революции достоинства это уже четвертая елка, которую из Богородчан отправляют в Киев.

Напоминаем, что в Николаеве на новогодние праздники запланировали сразу две елки и несколько концертов на Соборной.

Виолетта Чех

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русскийобщество