Трое россиян попросили у Украины статус беженцев из-за преследований в РФ

В течение прошлой недели трое граждан России, которых преследуют в Российской Федерации, попросили статус беженцев у сотрудников Государственной пограничной службы Украины.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Так, один из них прибыл утром в субботу, 2 декабря, в пункт пропуска «Киев-пассажирский» и обратился с устным заявлением о признании его беженцем или лицом, которое нуждается в дополнительной защите. По словам россиянина, он участвовал в митингах против коррупции и за русскую оппозицию, в частности Алексея Навального, потому поддается преследованию в РФ.

Сообщается, что второй гражданин России, также в этом пункте пропуска, попросил статус беженца в прошлую среду. Россиянин рассказал, что вынужден убегать и просить убежище в Украине в связи с его преследованием правоохранительными органами России за участие в акциях против русской власти.

Еще один гражданин России попросил защите в связи с его преследованием органами Российской Федерации в одном из пунктов пропуска на Черниговщине в прошлый вторник.

«Сотрудники Государственной пограничной службы Украины разъяснили гражданам России порядок обращения за защитой в соответствии с законодательством Украины и направили их к управлению Государственной миграционной службы Украины», – говорится в сообщении.

Напоминаем, что семья из России попросила статус беженцев из-за преследований за посты в соцсетях.