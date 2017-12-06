Чиновник Николаевской ОГА передал «привет» главе Вознесенской РГА: «Вы что там с ума посходили?»

Начальник управления инфраструктуры Николаевской облгосадминистрации Андрей Максименко передал гневное «приветствие» главе Вознесенской райгосадминистарции Наталье Баланюк за беспорядок в сфере пассажирских перевозок.

Как сообщил чиновник у себя на странице в социальной сети Facebook, в Вознесенском районе ЧП Михайлов продолжает оказывать «качественные» услуги без единого документа.

«Удивляет позиции райгосадминистрации! Вы что там с ума посходили? Не можете порядок навести у себя в районе? Зачем вы тогда нужны??? - задался он вопросом. - Еще и конкурс на определение перевозчика объявили в ноябре, а дата проведения определили на конец января. В в декабре можно было провести конкурс? Есть ли какие-то «свои» интересы? Людей кто возить будет???».

По его словам, сотрудники управления вызвали полицию и фиксируют нарушение.

«У меня все. Главе райгосадминистрации «приветствие», - написал он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Николаевская облгосадминистрация не допустила к конкурсу по областным пассажирским перевозкам компании «Орион-Авто», «Базальт» и «Гаджиев» в связи с нехваткой подвижного состава.