Кабмин не принял решение по крейсеру «Украина» из-за Минобороны – еще не подготовлены документы

В Кабинете Министров Украины не смогли принять решение о демилитаризации крейсера «Украина» и выплате задолженности работникам Николаевского судостроительного завода из-за того, что Министерство обороны не успело подготовить необходимые документы.

Об этом сообщил народный депутат Александр Жолобецкий на своей странице в Facebook.

«Сегодня я, вместе с моим коллегой народным депутатом Украины Тарасом Креминем, участвовал в заседании Кабинета Министров Украины. Основным нашим ожиданием от Кабмина было принятие решения о демилитаризации крейсера «Украина» и последующим за ним началом процесса выплаты задолженности работникам Николаевского судостроительного завода», - говорится в сообщении.

По словам Жолобецкого, Минобороны не успело подготовить соответствующие документы, а нардепы не стали выносить проект решения «с голоса».

«К сожалению, из-за сложности в подготовке соответствующих документов по этому вопросу, Министерство обороны Украины не успело подготовить весь пакет документации к сегодняшнему дню. Выносить проект решения «с голоса» по такому важному для государства вопросу нельзя», - отметил он.

Вместе с тем первый заместитель минобороны Иван Руснак пообещал, что все необходимые документы будут подготовлены до конца недели.

«А в Кабинете Министров пообещали обязательно включить этот вопрос в повестку дня следующего заседания, которое состоится в ближайшее время. Я также планирую участвовать в этом заседании, уверен, что в этот раз никаких неожиданностей не будет, всё будет подготовлено как положено. Решение обязательно будет принято», - подчеркнул нардеп.

Напомним, что в среду утром, 29 ноября, около 150 рабочих ГП «Николаевский судостроительный завод» (бывш. «Судостроительный завод имени 61 коммунара», – ПН) перекрыли автомобильное движение по улице Большая Морская рядом с Варваровским мостом.