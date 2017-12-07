Срочно собраться: Депутаты профильных комиссий Николаевского облсовета поговорят о пожарной безопасности на объектах

На следующей неделе в Николаевском областном совете должны будут собраться постоянные депутатские комиссии по вопросам образования и медицины, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию с нарушениями пожарной безопасности на объектах социальной сферы области.

Соответствующее протокольное поручение дала глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко в ходе внеочередной сессии облсовета в четверг, 7 декабря, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Николаевской области 22 объекта работают с нарушениями требований пожарной безопасности. По ним направлены иски в суд для принятия решений о возможности или невозможности эксплуатации.

В ходе сессии был поднят этот вопрос, и перед депутатами выступил начальник Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области Максим Грицаенко. Он озвучил весь перечень объектов.

Депутат Вадим Олабин выразил необходимость принять решение о выделении необходимого финансирования на проведение необходимых противопожарных мероприятий на этих объектах.

- Мы должны принять взвешенное решение, - сказал он.- Не дай бог в области произойдет трагедия она будет лежать на наших плечах.

В итоге глава облсовета Москаленко дала протокольное поручение изучить ситуацию на заседаниях профильных комиссий.