Николаевский спасатели рассказали, каким именно объектам грозит закрытие за нарушение пожарной безопасности

В Главном управлении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области рассказали о том, по каким именно объектам, работающим с нарушениями требований пожарной безопасности были поданы административные иски в суд.

Информацию по объектам предоставила «Преступности.НЕТ» пресс-служба ГУ ГСЧС в Николаевской области.

Так, в списке объектов, по которым ГУ ГСЧС подало в суд иски на рассмотрение относительно закрытия в связи с нарушением требований пожарной безопасности, на сегодня 22 объекта.

При этом в ГУ ГСЧС пояснили, что проверки объектов социальной сферы продолжаются. По этой причине количество исков, поданных службой по чрезвычайным ситуациям в суд, может увеличиться. Также в ГСЧС добавили, что руководители, на балансе которых находятся проблемные здания в «авральном порядке» пытаются привести все в соответствие с требованиями пожарной безопасности.

В ГУ ГСЧС подчеркнули, что проблемы с нарушениями правил пожарной безопасности были выявлены не в первый раз. По большинству объектов предписания на устранение недостатков пожарной и техногенной безопасности вручались на протяжении последних 5-10 лет. Однако руководители объектов, на которых выявляли нарушения, не устраняли их. В частности, такое положение вещей сложилось в ряде образовательных учреждений города Николаева.

Напомним, проверки были инициированы после трагического случая в одесском лагере «Виктория» - 15 сентября около 23:30 в лагере возник пожар. Огонь полностью уничтожил двухэтажное деревянное здание, в котором на момент пожара находились 52 ребенка. Спасатели обнаружили обгоревшие останки двоих детей, еще двое были госпитализированы, одна девочка пропала. Позже на месте пожара нашли останки еще одного человека.

После трагедии в «Виктории» Кабинет министров Украины выдал распоряжение провести проверку всех объектов социальной сферы на их соответствие технике пожарной безопасности.

Как известно, в результате в Николаевской области проверили 1142 объекта соцферы. За нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности и невыполнение ранее предложенных предписаниями мероприятий привлечено к административной ответственности 1084 руководителей и должностных лиц объектов. Также 24 объекта соцферы могут быть закрыты из-за выявленных нарушений.

В ходе брифинга о состоянии противопожарной безопасности в учебных заведениях Николаева, который состоялся в пятницу, 1 декабря, заместитель начальника управления образования Николаевского горсовета Анна Деркач заявила, что в случае закрытия учебных заведений, учеников будут переводить в другие школы, которые расположенные рядом, но в таком случае будет обучение в несколько смен.