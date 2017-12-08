В Первомайске соцслужба изъяла троих детей с диагнозом «переохлаждение» – родители напились и уснули

На Николаевщине в ходе профилактического рейда «Дети улицы» в одном из домов были обнаружены три ребенка с диагнозом переохлаждение. Их родители в это время пьяные спали в летней кухне.

Об этом сообщили в Управлении по делам детей Первомайского городского совета.

Так, получив анонимное сообщение о том, что в одной из семей родители злоупотребляют спиртным и не выполняют должным образом свои обязанности, игнорируя первоочередные потребности троих маленьких детей, комиссия отправилась в рейд.

Посетив эту семью члены комиссии выявили, что не одетые должным образом дети находятся одни в неотпаливаемом доме без еды и воды. В то же время их родители, вместе с друзьями, без чувств спали в летней кухне.

По итогу визита детей доставили в детское педиатрическое отделение Первомайской больницы с диагнозом «Переохлаждение». Сейчас подготавливаются соответствующие решения исполнительного комитета Первомайского городского совета о немедленном отбирании детей и устройства их в Николаевский областной Дом ребенка.

Напомним, что в Киеве женщина с ребенком около месяца прожила в квартире с трупом матери.