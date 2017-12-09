Савченко констатировал, что Николаевщина не может осваивать «даже миллиард гривен» на ремонт дорог: «Нет технической возможности»

Глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко констатировал, что в текущем году у области нет технической возможности, чтобы осваивать «даже миллиард гривен» на ремонт и содержание дорог.

Соответствующее заявление он сделал в ходе внеочередного заседания сессии Николаевского областного совета 7 декабря, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

- Текущий год сегодня это сознательно показал. У нас есть определенные подрядчики, которые сегодня занимаются на дорогах. Вы их знаете. Качество этих подрядчиков и пользу именно для громады, вы тоже знаете, - сказал он.

Плюс к этому, как отметил Савченко, в этом году «Укравтодор» не дал ему ремонтировать дороги, «пропуская деньги» через созданное коммунальное предприятие (реорганизованное КП «Дирекция по капитальному строительству и реконструкции»). Хотя при этом сам же и признал, что проблему с подрядчиками это не решило бы.

- Они не захотели делать прецедент, потому что законом не запрещается предоставить нашему КП, чтобы мы строили дороги. Нет такого постановления, нет ничего. Им просто нужно было взять на себя ответственность и сделать определенный эксперимент. Ничего нет такого страшного в этом. Но, к сожалению, они не захотели, - сказал он. - Поэтому мы имеем то, что сегодня имеем. В следующем году, я все-таки надеюсь, что они услышат, но закон так определен, что с 1-го января мы получим дороги на баланс. Мы уже сами будем принимать решение и будем понимать, с кем мы будем сотрудничать, с кем – нет. Но заводы, вы знаете, кому принадлежат заводы. Или те же подрядчики, которые много лет работают, с которыми общественность бьется…

По его словам, это те «проблемные вопросы, на которые сегодня нет ответа».

- Но, что делать? Возвращаться к тем подрядчикам, которые работали раньше? Просить, чтобы приехали новые? Согласен. Давайте, пожалуйста, мы вместе с вами предоставим возможности и площадки, железнодорожную колею, если это нужно, все что угодно, что от нас зависит. Пусть приезжают, пусть строят заводы, пусть нам помогают, - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что общий объем финансирования в 2017-м году на строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонты, эксплуатационное содержание автомобильных дорог общего пользования в Николаевской области составил 684,7 миллионов гривен. Тогда как Президент Украины обещал «больше миллиарда» на николаевские дороги.