На Николаевщине проводят ремонтные работы дорожного покрытия моста через Ингул

В Николаевской области в пятницу, 8 декабря, проводят ремонтные работы дорожного покрытия моста через реку Ингул.

Видео работ на своей странице в Facebook опубликовал журналист Юрий Черемис.

По словам советника главы Николаевской Облгосадминистрации Александра Бондаря, на мосту до конца дня планируют закончить покрытие первого слоя асфальта толщиной в 5-6 сантиметров

- Это предоставит возможность эксплуатировать мост как минимум еще длительный период времени. На 2018 год стоит задача его накрыть верхним поверхностным слоем и сделать еще экспертизу для понимания состояния этого мостового перехода. Но я уверен, что будет все хорошо. Работу до конца года, как мы и обещали, заканчиваем, - сказал Бондарь.

Напомним, что ранее в бюджет Николаева на 2018 год «заложили» 5 миллионов гривен на проект ремонта Варваровского моста.