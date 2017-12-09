«Удивило, что не сыграл вовремя и не выдержал удар», - экс и.о. главы Одесской ОГА о реакции Сенкевича на импичмент

Бывшая исполняющая обязанности главы Одесской областной государственной администрации Соломия Бобровская рассказала о том, что ее удивило то, что бывший городской голова Николаева Александр Сенкевич не сыграл вовремя, чтобы предупредить свою отставку, и не выдержал удар.

Об этом Соломия Бобровская рассказала в своем интервью «Преступности.НЕТ».

– Я знаю внутренние истории по рассказам о нем людей из Николаева. Я знаю и другую историю – публичную, которая составила его имидж в Николаеве. Он очень позитивный, прогрессивный, динамичный. У меня есть много друзей, прекрасных специалистов, которые его поддерживают. Его победа действительно очень успешно нашумела, в хорошем смысле, и получила поддержку во всех регионах. Единственное, что меня удивило, возможно, в связи с недостачей политического опыта, это то, что он не сыграл вовремя и не выдержал удар. Как по мне, он должен был бороться за сохранение этой должности всеми возможными способами. Возможно, у него есть игра «в долгую», а не «в короткую», но из того, что я знаю, выборы сейчас не планируются. Поэтому он должен дожать, добороть, потому что против него была сыграна комбинация, которая четко показала ему барьеры и возможности. Теперь его шаг – переиграть назад и получить свою победу, - высказала свое мнение Бобровская.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в начале октября депутаты Николаевского городского совета проголосовали за выражение недоверия городскому голове Александру Сенкевичу и за досрочное прекращение его полномочий.