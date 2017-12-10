Северная Корея провозгласила себя «бастионом прав человека»

Институт прав человека Академии общественных наук КНДР, которая недавно предупредила США об угрозе ядерной войны, опубликовал отчет, в котором говорится, что страна является «бастионом прав человека».

Об этом сообщает «Yonhap News».

Отмечается, что одной из заявленных целей отчета было «прояснить, кто защищает права человека, а кто их нарушает».

«КНДР – это страна, в которой подлинные права человека надежно защищены, и которая применяет их на практике», — отмечается в документе.

Помимо этого, авторы доклада раскритиковали США за то, что они позиционируют себя как судей в вопросе прав человека и обвинили Вашингтон в попытке легализовать нарушения гражданских свобод в собственной стране.

В документе подчеркивается, что единственным способом защиты суверенитета и прав человека является укрепление военной силы.

Напомним, в Японию сбежали восемь северокорейцев – они переплыли море на деревянной лодке.