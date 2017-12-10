С 10 декабря будет изменен график движения поездов «Укрзалізниці»

С воскресенья, 10 декабря, начинает действовать новый график движения поездов, кроме того, изменения коснутся стран СНГ, Балтии и ЕС.
Об этом сообщает пресс-служба «Укрзалізниці», передает «Страна».
По словам председателя правления УЗ Евгения Кравцова, в новом графике движения появится свыше 10 новых составов. Речь идет о таких:
- №1/2 Ивано-Франковск - Константиновка ("ночной экспресс", который будет курсировать через день);
- №12/11 Львов - Одесса ("ночной экспресс", который будет курсировать через день);
- №26/36 - 35/25 Одесса - Яремче, Перемышль (ежедневный двогруповий поезд с группой вагонов поезда международного сообщения №36/35 Одесса – Пшемысль с объединением/разъединением групп вагонов на станции Львов);
- №46/45 Ужгород - Лисичанск (ежедневный);
- №38/738 Киев - Запорожье ("ночной экспресс" Запорожье – Киев "Интерсити", ежедневно);
- №128/127 Ковель - Харьков (будет курсировать через день);№146/145 Львов – Чоп (ежедневный, в его составе курсирует безпересадочный вагон в новом международном сообщении Киев - Вена);
- №329/330 Сумы - Шостка (будет курсировать 4 раза в неделю);
- №747/748 Киев - Тернополь (составом электропоезда "Шкода", ежедневный);
- №753/754 Киев - Ковель - Холм (ежедневная вторая пара с поездом №751/752 Киев – Холм);
- №782/781 Киев - Черкассы (ежедневный "региональный экспресс").
В УЗ отметили, что при составлении нового графика были изменены маршруты ряда поездов.
Напоминаем, что компания «Укрзалізниця» с субботы, 2 декабря, начала продавать билеты на международные поезда, следующие в страны Евросоюза, со скидкой к действующим граничным тарифам.