С 10 декабря будет изменен график движения поездов «Укрзалізниці»

С воскресенья, 10 декабря, начинает действовать новый график движения поездов, кроме того, изменения коснутся стран СНГ, Балтии и ЕС.

Об этом сообщает пресс-служба «Укрзалізниці», передает «Страна».

По словам председателя правления УЗ Евгения Кравцова, в новом графике движения появится свыше 10 новых составов. Речь идет о таких:

№1/2 Ивано-Франковск - Константиновка ("ночной экспресс", который будет курсировать через день);

№12/11 Львов - Одесса ("ночной экспресс", который будет курсировать через день);

№26/36 - 35/25 Одесса - Яремче, Перемышль (ежедневный двогруповий поезд с группой вагонов поезда международного сообщения №36/35 Одесса – Пшемысль с объединением/разъединением групп вагонов на станции Львов);

№46/45 Ужгород - Лисичанск (ежедневный);

№38/738 Киев - Запорожье ("ночной экспресс" Запорожье – Киев "Интерсити", ежедневно);

№128/127 Ковель - Харьков (будет курсировать через день);№146/145 Львов – Чоп (ежедневный, в его составе курсирует безпересадочный вагон в новом международном сообщении Киев - Вена);

№329/330 Сумы - Шостка (будет курсировать 4 раза в неделю);

№747/748 Киев - Тернополь (составом электропоезда "Шкода", ежедневный);

№753/754 Киев - Ковель - Холм (ежедневная вторая пара с поездом №751/752 Киев – Холм);

№782/781 Киев - Черкассы (ежедневный "региональный экспресс").

В УЗ отметили, что при составлении нового графика были изменены маршруты ряда поездов.

Напоминаем, что компания «Укрзалізниця» с субботы, 2 декабря, начала продавать билеты на международные поезда, следующие в страны Евросоюза, со скидкой к действующим граничным тарифам.