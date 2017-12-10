В Киеве «Марш за импичмент» возглавляет жена Саакашвили ОНЛАЙН

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В воскресенье, 10 декабря, в 12:00 в Киеве в парке Шевченко проходит «Марш за импичмент».

Как известно, марш анонсировал лидер «Руху нових сил» Михаил Саакашвили в воскресенье, 3 декабря

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12:37 По словам пресс-секретаря киевской полиции Оксаны Блищик, в центре Киева дежурит около тысячи полицейских и нацгвардейцев. 

12:25 «Украинская правда» сообщает, что в парке Шевченко собралось около 1500 людей. По объявлению одного из организаторов, к шествию должны присоединиться также соратник экс-президента Грузии Давид Сакварелидзе, внефракционные нардепы Юрий Деревянко и Виктор Чумак.

12:18 Участники марша скандируют «Банду - геть!» и «Импичмент». Сообщается, что после митинга на Майдане марш пойдет на Аскольдов переулок, где в изоляторе СБУ находится Саакашвили. 

12:15 Ведущий митинга сообщает, что власти отказались перекрывать Крещатик. При этом участники намерены пройти по главной улице Киева.

12:12 Ведущий объявляет, что вместо Саакашвили во главе колонны будет его жена.

12:05 Сообщается, что под зданием СБУ, где на данный момент пребывает Михаил Саакашвили, его сторонники, которые второй день дежурили под зданием изолятора временного содержания, собираются на «Марш за импичмент».

11:50 На странице организации «Рух визволення» в Facebook сообщается, что участники данной организации собрались и направляются в парк Шевченко.

11:37 На странице «Руху нових сил» сообщают, что накануне акции участникам начали приходить смс-сообщения о якобы переносе марша на 15:00. 

«Людям начали массово приходить смс о якобы переносе марша на 15.00. Это, очевидно, провокационная спецоперация СБУ для уменьшения количества участников марша. Марш начнется в 12.00, как и было запланировано. Собираемся в парке Тараса Шевченко. До встречи!» - говорится в сообщении. 

Виолетта Чех

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русскийобщество