Шестой год подряд в Николаеве вручены награды «Юрист года Николаевщины»

Открыла торжественную церемонию вручения в сессионном зале Николаевского областного совета Виктория Москаленко, голова областной рады, в прошлом адвокат с многолетним стажем работы в сфере защиты прав человека. Лауреатам награды пришло поздравление и от Министра юстиции Украины Павла Петренко.

Вручали награды начальник главного территориального управления юстиции в Николаевской области Роман Возняк, заслужений юрист Украины Сергей Шаталюк, заместитель председателя апелляционного суда Николаевской области Игорь Ливинский, председатель Союза юристов Николаевщины Максим Коваль, председатель Николаевского окружного административного суда Виталий Брагар, заместитель начальника главного управления государственной фискальной службы в Николаевской области Дмитрий Прокофьев, судья Первомайского горрайонного суда Тетяна Фортуна, голова рады адвокатов Николаевской области Вячеслав Антипченко, секретарь Национального союза журналистов Украины Глеб Головченко директор Николаевского института права Национального университета «Одесская юридическая академия» Сергей Полищук, проректор Национального университета кораблестроения им. Адмирала Макарова Эдуард Хачатуров, декан факультета морского права НУК им. Адмирала Макарова Олег Дубинский.

В 2012году создана Рада «Юрист года Николаевщины» определяющая ежегодных победителей. В момент создания в раду вошли представители Николаевской облгосадминистрации, Николаевской мерии, прокуратуры Николаевской области, Главного управления юстиции в Николаевской области, УСБУ, УМВД в Николаевской области, ГУ Государственной фискальной службы в Николаевской области, Апелляционного суда Николаевской области, Николаевского окружного административного суда, Хозяйственного суда Николаевской области, ОО «Николаевский пресс-клуб» и общественной организации «Союз юристов Николаевщины».

За 2012-2017гг. на награду были номинированы более 300 человек, 93 из которых стали лауреатами награды. Отмечены юристы из 9 городов и районов Николаевской области. Это единственная региональная программа в Украине, которая объединила юристов государственной сферы, частного и общественного секторов.

Лауреатами «Юрист года Николаевщины» в 2017г. стали:

Сотрудник местного общего суда – Быкова Елена, секретарь судебного заседания Первомайского горрайсуда;

Сотрудник апелляционного суда – Добрякова Ольга, помощник судьи апелляционного суда Николаевской области;

Сотрудник административного суда – Салова Ирина, помощник судьи Николаевского окружного административного суда;

Сотрудник хозяйственного суда – Бахметьева Светлана, начальник отдела документального обеспечения Хозяйственного суда Николаевской области;

Юрист органов исполнительной власти – Дидык Елена, начальник отдела юридического управления Главного управления государственной фискальной службы в Николаевской области;

Юрист органов юстиции – Решетилов Георгий, заместитель начальника главного территориального управления юстиции по вопросам государственной регистрации;

Юрист – сотрудник СБУ – Зелинский Олег, следователь по особо важным делам следственного управления УСБУ в Николаевской области;

Юрист – сотрудник органов Национальной полиции – Выговский Иван, заместитель начальника главного управления – начальник следственного управления Национальной полиции в Николаевской области;

Адвокат – Герасимец Николай;

Юридическая фирма – «Адвокатское бюро Панченко и партнеры» (управляющий партнер Панченко Сергей);

Юрисконсульт – Подпалая Ирина, ведущий юрисконсульт Национального университета кораблестроения им. адмирала Макарова;

Юрист – ученый, преподаватель – Минькович – Слободяник Елена, кандидат юридических наук, доцент Николаевского института права национального университета «Одесская юридическая академия»;

Нотариус – Сирякова Елена, частный нотариус Николаевского городского нотариального округа;

Юрист года Николаевщины – Маркин Сергей, кандидат юридических наук, помощник ректора Национального университета кораблестроения им. адмирала Макарова по правовым вопросам и внешнеэкономической деятельности, адвокат;

Лучший журналист в воспитании правового сознания граждан – Радько Анна, и.о. программного директора телекомпании ТАК- ТV.

Студент – юрист – Ярмоленко Анжела, студентка 6 курса Николаевского института права Национального университета «Одесская юридическая академия».