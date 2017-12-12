Вслед за главным дорожником Николаевщины о подозрении в хищениях сообщили директору «БК Дорсервис»

Андраник Амирханян В понедельник, 11 декабря, в Николаеве следователь Главного управления Нацполиции в Николаевской области по материалам управления СБУ в Николаевской области объявил о подозрении директору ООО «БК Дорсервис» Андранику Амирханяну в растрате бюджетных денег.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно от собственных источников в ГУНП в Николаевской области.

Амирханян подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, если они совершены в особо крупных размерах или организованной группой»).

Как известно, в рамках данного уголовного производства 6 декабря объявили о подозрении начальнику Службы автодорог в Николаевской области Сергею Ткаченко.

Речь идет о перечислении Службой автодорог в Николаевской области «БК Дорсервис» 644 тысяч гривен за ремонт дороги «Большая Корениха – Каменка», который, по информации следствия, вообще не проводился.

По информации собеседника издания, в ближайшее время о подозрении будет сообщено еще троим должностным лицам САД в Николаевской области ДП «Николаевский облавтодор».

Напомним, 27 сентября СБУ проводила санкционированные обыски в Службе автодорог в Николаевской области, ДП «Николаевский облавтодор», филиале «Варваровский ДЭД» и ООО «БК «Дорсервис» (Одесская область). Предполагалось, что Ткаченко незаконно перечислил одесской фирме 400 тысяч гривен. Сам Ткаченко опроверг связь с одесской фирмой. Затем выяснилось, что Служба автодорог Николаевщины при Ткаченко принимала работы у одесской фирмы, от которой он «отрекся».