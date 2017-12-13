В Николаеве часть улицы Адмиральской на месяц станет пешеходной зоной

В центре Николаева на части улицы Адмиральской движение транспорта будет ограничено с 19 декабря 2017 года по 19 января 2018 года.

Об этом сообщает отдел информационного обеспечения Николаевского городского совета.

Так, в соответствии с решением исполкома Николаевского городского совета от 11.12.2017 по №1018, улица Адмиральская на участке движения транспортных средств от улицы Лягина к улице Московской станет пешеходной зоной. Движение транспорта будет ограничено с 19 декабря 2017 по 19 января 2018 года.

«Управлению транспортного комплекса, связи и телекоммуникаций Николаевского городского совета поручено разработать соответствующие схемы организации дорожного движения и согласовать их с Департаментом патрульной полиции Управления патрульной полиции в Николаеве», – говорится в сообщении.

Отмечается, что коммунальное специализированное монтажно-эксплуатационное предприятие должно установить технические средства организации дорожного движения.

Напомним, что исполком поддержал размещение катка и аттракционов на Соборной площади Николаева до 28 февраля.