В Николаевском НУКе провели серию вебинаров с инспекторами Регистра судоходства Украины

В николаевском Национальном университете кораблестроения имени адмирала Макарова с 21 ноября по 7 декабря с инспекторами Регистра судоходства Украины провели серию вебинаров.

Об этом сообщают в НУК.

Так, 7 декабря состоялся итоговый семинар, участникам которого выдали свидетельства о повышении квалификации. По словам исполняющего обязанности ректора НУК Рыжкова Сергея, сотрудничество НУК и Регистра судоходства Украины имеет плодотворные исторические связи.

«В период 1999 – 2003 годов коллективом специалистов НУК и Регистра выполнялись разработки «Правил классификации и постройки морских судов». В целом, издание Правил Регистра судоходства Украины, состоящее из 16 частей, закончено в 2003 году», - говорится в сообщении.

В свою очередь руководитель учебно-научного Центра последипломного образования, который занимается организацией образовательных услуг по повышению компетенций специалистов предприятий различных отраслей, профессор Николай Фатеев отметил, что НУК расширяет тематику образовательных услуг, основными из которых являются: управление проектами и программами; логистика в морехозяйственном комплексе; инженерия программного обеспечения; управленческий учет и бюджетирование.

Также заместитель генерального директора Регистра судоходства Украины Александр Риффа отметил целесообразность продолжения сотрудничества с НУК, а руководство Регистра предложило меры по разработке отдельных разделов специалистами НУК.

Инспектор Александр Кузьмин предложил расширить перечень проблем, по которым ведется сотрудничество с НУК. В частности, это сертификация товаров и услуг, систем управления качеством. Инспектор Александр Пастух выразил благодарность коллективу Кораблестроительного института, где он получил диплом инженера-кораблестроителя в 1985 году, а инспектор Вячеслав Демчук обратил внимание на необходимость совместной обработки специалистами НУК и Регистра нормативных материалов, выдаваемых организациями МАРПОЛ и Солас, - отмечается в сообщении.

Напомним, что ранее молодые ученые НУК защитили этапы конкурсных работ МОН Украины.