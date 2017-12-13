Патрульные призвали николаевцев наклеить на свои машины стикеры «За рулем я оффлайн» и «Крутой водитель»

Национальная полиция Украины при поддержке Европейского Союза начала информационную кампанию за безопасное движение на дорогах.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаева.

Новая инициатива призывает управлять не только автомобилем, но и своими эмоциями, действиями, не нарушать простые правила дорожного движения.

«Присоединяйтесь к движению – выбирайте наклейки на авто, чтобы все понимали: вы – не просто сидите за рулем, вы – управляете, понимая всю ответственность за свои действия. Мы гордимся водителями, которые управляют собой и не нарушают правила, пользуются ремнем безопасности, сажают своих детей в автокресло, пропускают пешеходов и не превышают скорость, не ездят на красный и не пьют за рулем. Мы предлагаем вам объединиться ради повышения уровня безопасности дорожного движения и очень рассчитываем на вашу поддержку», - сообщили в патрульной полиции.

Все желающие присоединиться к акции могут посетить Управление патрульной полиции в городе Николаеве по адресу улица Новозаводская, 1Б и получить тематическую наклейку.

Обязательными условиями после получения наклейки являются необходимость наклеить ее на свой автомобиль, выложить об этом фото в социальных сетях с хэштегом #Керуй и #Керуй_Миколаїв и неуклонно соблюдать правила дорожного движения.

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине за 10 месяцев этого года по вине пьяных водителей случилось 35 ДТП.