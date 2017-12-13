В «Facebook» создали Контакт-центр горсовета, куда николаевцы могут пожаловаться на проблемы ЖКХ

В «Facebook» создана страница Контакт-центра Николаевского городского совета, которая призвана помочь горожанам решить проблемы ЖКХ.

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife».

«Часто для того, чтобы попросить, к примеру, Департамент ЖКХ засыпать яму во дворе, нужно было пройти через некоторые бюрократические процедуры. С приходом популярности соцсетей этот вопрос немного упростился. Так, теперь на все эти проблемы николаевцы могут жаловаться в «Facebook», где была создана страница Контакт-центра Николаевского городского совета», - отмечает интернет-журнал.

На этой странице любой житель Николаева может пожаловаться на проблемы с уборкой, ремонтами, незаконными МАФами или на какую-то другую «зраду». После администратор группы «тэгает» ответственного за этот вид работ, и тот должен решить проблему, либо дать ответ, почему проблема не решена.

Николаевцы, видимо, обрадовались возможности без лишнего напряжения рассказать о волнующих проблемах и принялись писать посты о неубранных мусорных баках, отсутствии тротуаров, освещения и так далее. Департамент городского головы провел мониторинг деятельности группы по состоянию на 6 декабря, то есть, спустя две недели после создания. Так, к ней присоединились почти 500 николаевцев, которые оставили 44 жалобы – из них ответ поступил на 38. Причем только 13 из них было выполнено, 17 задач находились в процессе и 14 оказались «провалены».

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве коммунальщики и спасатели откачали воду из понтонов пешеходного моста через Ингул.