Спасатели Николаевщины рассказали жителям Новой Одессы и Центрального района о правилах пожарной безопасности в домах

В пятницу, 15 декабря сотрудники ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области, вместе с представителями полиции и социальной службы провели рейды в жилом секторе Новой Одессы и Центрального района Николаева.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

В ходе бесед спасатели рассказали о необходимости приведения в надлежащее противопожарное состояние домов, содержании отопительных приборов исправными и систематической прочистке дымоходов.

Отмечается, что всего на территории области возникло 1006 пожаров в домах, в которых погибло 53 человека. В Новоодесском районе было зарегистрировано 43 огневых случая, погибло 5 человек, а в Центральном районе - 96 пожаров, из-за которых погибло 4 человека.

«Большинство пожаров зимой возникает именно из-за человеческой халатности и пренебрежения правилами пожарной безопасности в своих домах. Пользование неисправными и самодельными электроприборами, обогрев дома печами, которые имеют трещины и дефекты, курение в постели в нетрезвом состоянии - наиболее распространенные причины такой ситуации. Следует не забывать, что оставленные без присмотра взрослых малолетние дети - это всегда неоправданный риск, который может привести к трагедии», - говорится в сообщении.

Также сотрудники ГСЧС указали на недостатки противопожарной безопасности в домах и рассказали, как их можно устранить. Каждой семье на память оставили профилактические листовки.

Напомним, что ранее в Николаеве из-за нарушения правил пожарной безопасности горела сауна.