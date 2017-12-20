Николаевских перевозчиков попросили подготовиться к зиме, чтобы в автобусных рейсах не было перебоев

Николаевская ОГА просит владельцев автостанций и руководителей предприятий-перевозчиков обеспечить бесперебойное движение автобусов зимой.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской ОГА.

Владельцам автостанций поручили обеспечить оперативное информирование перевозчиков и пассажиров о неблагоприятных погодных условиях, а также об ограничении дорожного движения.

«Руководители предприятий-перевозчиков должны обеспечить надлежащее техническое состояние автобусов и особенно сосредоточить внимание на их готовности к работе в зимний период, исправности запасных выходов, укомплектованности шинами с должным протектором, исправности приборов обогрева. Следует иметь в наличии комплект средств противоскольжения и буксировочных тросов (цепи, крюки, жесткая сцепка)», - сообщили в ОГА.

Напомним, что в прошлые годы из-за сильных снегопадов возникали серьезные проблемы с автобусным сообщением, в некоторых случаях автобусы застревали на нерасчищенных трассах.

В январе этого года междугородний автовокзал «Николаев» был закрыт в связи с сильным снегопадом и перекрытием всех автодорог в Николаевской области.