Мэр Одессы Труханов ветировал запрет на продажу алкоголя ночью

Мэр Одессы Геннадий Труханов подписал распоряжение об отмене решения городского совета о запрете торговли алкоголем в ночное время.

Об этом сообщает «Думская» со ссылкой на соответствующее распоряжение горсовета.

В нем отмечается, что горсовет «вышел за пределы полномочий, определенных законом для органов местного самоуправления».

Напомним, 14 декабря Одесский горсовет ввел запрет на продажу алкоголя с 22:00 до 9 утра. Купить алкогольные напитки ночью можно будет лишь в кафе и ресторанах.

В 2012 году в Одессе уже запрещали розничную торговлю алкоголем и табачными изделиями возле школ и детских учреждений. Это решение было признано незаконным и отменено судом, который постановил, что депутаты «нарушили конституционные права бизнесменов на осуществление незапрещенных законом видов предпринимательской деятельности».