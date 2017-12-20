Удовиченко, отказавшаяся возглавить гороно, стала замдиректора Департамента образования Николаевской ОГА

Заместителем директора Департамента образования Николаевской областной государственной администрации назначена Елена Удовиченко.

Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Алексей Савченко в среду, 20 декабря, в ходе совещания по подготовке к работе в сложных погодных условиях.

– Распоряжением главы государственной областной администрации от 19 декабря 2017 №580 года назначена заместителем директора Департамента образования и науки Елена Удовиченко, – заявил Савченко.

Также Алексей Савченко объяснил принятое кадровое решение.

- Чтоб все понимали, почему я назначил Елену Удовиченко: я уверен, что она специалист. То, что Елена Александровна приняла участие в открытом конкурсе и победила свидетельствует о том, что это опытный человек. А человек, который убивал Департамент образования, сделал все, чтоб опытные люди уходили оттуда. Этого не будет.

Напомним, что ранее победительница конкурса на должность начальника управления образования Николаевского городского совета Елена Удовиченко написала отказ от занятия этой должности.