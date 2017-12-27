В Китае строят солнечное шоссе будущего – с прозрачным бетоном и беспроводной зарядкой для автомобилей

Стало известно о проекте солнечных дорог, реализуемом в Китае – он является частью скоростного шоссе города Цзинань и выделяется наличием встроенных систем беспроводной зарядки для электромобилей и прочими сенсорами для помощи самоуправляемым моделям.

Об этом сообщает сайт «Itc.ua».

Как и прочие подобные проекты, этот носит характер испытательного, так как длина участка, оснащенного солнечными панелями и прочим инновационными решениями, составляет всего 1,9 километра. Строительство предусматривает укладку прозрачного бетона поверх солнечных панелей.

К настоящему моменту укладка всех элементов дорожного полотна закончена и выполняются работы по монтажу сетевых соединений для подключения батарей в электрическую цепь. Все должны подключить до конца 2017 года.

Китайское солнечное шоссе состоит из трех отдельных слоев. Верхний слой – прозрачный бетон, который по свойствам равноценен обычному асфальту. Предположительно, речь о марке прозрачного бетона литракон (Litracon), изобретенного в 2001 году. Второй (промежуточный) слой – солнечные панели, характеризующиеся как «несущие». Именно на них приходится основная нагрузка от движущегося по дороге транспорта. По расчетам китайских инженеров, дорожное полотно должно быть достаточно прочным, чтобы выдерживать вес среднего грузовика, но, вероятно, тяжелые грузовики здесь ездить не будут. И, наконец, третий, самый нижний слой – изолирующее покрытие от грунта.

Отметим, что элементы для беспроводной зарядки аккумуляторов движущихся автомобилей будут добавлены не сразу. Конструкторы предусмотрели такую возможность, воспользоваться ею планируют в ближайшем будущем с распространением моделей на электрической тяге. На имеющихся фотографиях можно увидеть панели двух размеров, покрытые защитной пленкой.

Напомним, ранее сообщалось, что в Китае задержали создателей «автобуса над землей»: проект оказался фейковым.