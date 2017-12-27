Президент Порошенко наградил медалью «За труд и доблесть» работника Южно-Украинской АЭС

Президент Украины Петр Порошенко наградил медалью «За труд и доблесть» работника Южно-Украинской АЭС Олега Запорожца.
Об этом идёт речь в Указе Президента Украины №427/2017.
Так, по случаю Дня энергетика начальника участка цеха обособленного подразделения «Южно-Украинская атомная электростанция» государственного предприятия «Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» Олега Запорожца наградили медалью «За труд и доблесть».
Напомним, что ранее президент Порошенко присвоил почетные звания троим жителям Николаевщины.