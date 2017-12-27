Президент Порошенко наградил медалью «За труд и доблесть» работника Южно-Украинской АЭС

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Президент Украины Петр Порошенко наградил медалью «За труд и доблесть» работника Южно-Украинской АЭС Олега Запорожца.

Об этом идёт речь в Указе Президента Украины №427/2017.

Так, по случаю Дня энергетика начальника участка цеха обособленного подразделения «Южно-Украинская атомная электростанция» государственного предприятия «Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» Олега Запорожца наградили медалью «За труд и доблесть».

Напомним, что ранее президент Порошенко присвоил почетные звания троим жителям Николаевщины.

Людмила Жерновская

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русскийобщество