В Борисполе сотни человек пришли встречать украинцев, освобожденных из плена боевиков ОНЛАЙН

Несколько сотен человек прибыли в международный аэропорт "Борисполь" встречать украинцев, освобожденных из плена боевиков на Донбассе.

Об этом сообщает "Левый берег".

В аэропорту уже находится около 500 человек. Люди продолжают прибывать. "Киевпастранс" организовал специальные автобусы, чтобы все желающие могли встретить освобожденных заложников.

Также Президент Петр Порошенко в Краматорске Донецкой области встретил колонну автобусов с освобожденными ранее в рамках обмена между Украиной и боевиками "ДНР" и "ЛНР" украинцами. Видео встречи транслировалось на странице Петра Порошенко в Facebook.

"Сейчас вертолетами все будут отвезены в Харьков. Час лета. И через час самолет - в Киев, где вас встречают родные", - сказал Президент в ходе встречи освобожденных украинцев в Донецкой области.

Президент назвал освобождение украинских заложников одним из самых главных событий года для всей Украины.

"Украина никогда не оставляла и не оставит своих граждан", - написал он.

Глава Украинского государства поблагодарил всех, кто приложил усилия к освобождению украинских заложников, в том числе канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону.

Вместе с Петром Порошенко освобожденных украинцев встречали министр обороны Украины Степан Полторак, первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская, посол Франции в Украине Изабель Дюмон и представитель посольства Германии.

Все освобожденные из автобусов пересели на вертолеты, президент будет лететь вместе с ними, сообщил пресс-секретарь Петра Порошенко Вячеслав Цеголко.

"Здесь (место в целях безопасности назвать не могу) все освобожденные из автобусов пересели на вертолеты (Президент полетит вместе с ними). В Харькове все вместе мы пересядем на самолеты и отправимся в Киев (Борисполь)", - написал Цеголко.

Напомним, сегодня на Донбассе состоялся обмен пленными по формуле "73 на 233".