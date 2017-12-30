«Вы просто создаете целую экосистему»: В США засохшие ёлки используют для восстановления озёр

В США департаменты рыболовства и природопользования США призывают американцев не уничтожать засохшие рождественские елки, а отдавать на восстановление рельефа озер.

Об этом сообщает Украинская правда, ссылаясь на The Verge.

Так, засохшие деревья создают в озерах так называемые рифы, в которых могут прятаться от больших рыб мальки. Также елки стимулируют рост водорослей и спасают экосистему озер в целом - водорослями питаются водные клопы, клопов едят маленькие рыбы, а мальков съедают больше рыбы.

- Если представить дно озера без растительности, оно голое, можно сказать, двухмерное. Поместив эти рифы в озеро, вы создаете трехмерное пространство для рыб. Вы просто создаете целую экосистему, - рассказал специалист по рыбному промыслу Калифорнии Джозеф Салливан.

Сбрасывание не проданных и засохших елок в озера происходит с 1990 года. По состоянию на 2014 год Салливану и его предшественникам удалось почти полностью обновить рельеф озер своего региона. Специалист отмечает, что скоро они перестанут выбрасывать деревья, так как в этом уже нет необходимости.

В то же время в Иллинойсе и Аризоне природозащитники продолжают создавать рифы из елок, собирая ежегодно до тысячи деревьев. Они скрепляют по два-три дерева и выбрасывают в воду с 25-килограммовым грузом. Отмечается, что деревья перегнивают в воде примерно 4-5 лет.

Ранее сообщалось, что николаевские полицейские изъяли у торговцев более 50 «незаконных» елок.