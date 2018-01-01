С 1 января в Украине действует ограничение скорости передвижения автомобилей в населенных пунктах до 50 км/час

С 1 января 2018 года в Украине вступают в силу новые правила дорожного движения, главным новшеством которых является пункт о том, что в пределах населенного пункта можно вести автомобиль со скоростью, не превышающей 50 км/час.

Об этом свидетельствует постановлении № 883, которое опубликовано на правительственном портале.

В правительстве отмечают, что такое изменение существенно увеличит уровень безопасности на дорогах.

"На сегодняшний день в подавляющем большинстве стран ЕС разрешенная скорость движения транспортных средств в населенных пунктах составляет не более 50 км/ч, а в особых пунктах - 30 км/час", - указано в пояснении к постановлению Кабмина.

В документе подчеркнуто, что принятие новых норм позволит приблизить национальное законодательство к законодательству ЕС.

Среди других изменений - срок действия полученного впервые водительского удостоверения сократили до 2 лет. Кроме того, вводится криминальная ответственность за нарушение ПДД пьяными водителями, если кто-то пострадал, а также вводится система автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.



Как известно, Кабинет министров Украины решил внести изменения в Правила дорожного движения и ограничил максимальную скорость в населенных пунктах до 50 км/час в конце ноября.