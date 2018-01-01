В Чехии установили сине-желтую новогоднюю елку, украшенную игрушками с названиями городов оккупированного Донбасса

В Чехии новогоднюю елку нарядили в цвета украинского флага, украсив самодельными игрушками с названиями оккупированных городов Донбасса.

Об этом в своем Twitter написал посол Украины в Чешской Республике Евгений Перебийнис.

Отмечается, что новогоднее дерево разместили в главном соборе страны.

«Прага. Главный собор в Чехии- собор Святого Вита. Рождественская елка в цвета украинского флага. Вместо украшений - названия городов в Донбассе, оккупированных Россией. Спасибо за вашу поддержку! Они будут освобождены. Слава Украине! С Новым Годом!», - написал он.

Напомним, что в Украине собрали рекордную елку из 24 тысяч цветных карандашей.