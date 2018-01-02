Акция протеста в Киеве: Аброськин заявил, что расследование убийства Ноздровской на контроле у Князева и Авакова

Во вторник, 2 января, в Киеве состоялась акция протеста у здания Главного управления Национальной полиции Украины участники которой требуют найти и наказать убийц юристки Ирины Ноздровской.

Об этом сообщает «РБК-Украина».

Отмечается, что всего в акции в поддержку Ирины Ноздровской принимает участие несколько сотен людей. Они собрались у зданием Главного управления Национальной полиции в Киевской области, что на вул. Владимирская,15. Участники акции требовали привлечь все силы к поиску убийцы или убийц Ноздровской, а также предоставить охрану дочери Ирины Анастасии, поскольку ей неоднократно угрожали.

Хронология событий:

18:17 Генпрокурор Юрий Луценко заявляет, что дело об убийстве активистки Ирины Ноздровской находится у него под контролем.

Об этом Юрий Луценко написал под постом активиста Павла Сидоренко в Facebook, сообщает "ДС".

17:20 Аброськин заявил, что проведение необходимых мероприятий по раскрытию убийства Ирины Ноздровской взято на личный контроль председателем Нацполиции Сергеем Князевым и на соответствующий контроль министром внутренних дел.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Для меня лично раскрытия каждого убийства человека, особенно ребенка, очень важно. Делать пиар на убийстве отдельно взятого человека - это позорно», - отметил он.

Также Аброськин высказал мнение, что «не требуют объявления и обсуждение результаты проведения оперативно-розыскных и следственных действий до вынесения приговора суда».

«В настоящее время идут активные оперативно-розыскные мероприятия с целью установления обстоятельств совершенного убийства и лица или лиц, его совершивших. Создана оперативно-следственная группа, в состав которой вошли сотрудники Главного следственного управления и Департамента уголовного розыска Нацполиции. Для раскрытия преступления полиция использует все возможные инструменты, предоставленные «гуманным к преступникам» законодательством Украины», - отметил первый замглавы Нацполиции.

17:00 Первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин осудил нападение на главу Киевской областной полиции Дмитрия Ценова.

«Граждане, опомнитесь! На что рассчитывают те, кто позволяет себе бить руководителя полиции, который затем должен идти организовывать и направлять работу полицейских с целью раскрытия убийства?» - написал Аброськин, опубликовав при этом момент нападения на Ценова.

16:12 Всего правоохранители рассматривают четыре основные версии убийства юристки Ирины Ноздровской.

Об этом заявил пресс-секретарь Главного управления Нацполиции в Киевской области Николай Жукович журналистам во вторник, сообщает "Укринформ".

- Сейчас рассматриваются основные 4 версии. Это ее профессиональная деятельность, другая, более конкретизированная - по последнему делу по факту ДТП, следующая - хулиганство и еще одна - что ее хотели изнасиловать, - заявил Жукович.

Он отметил, что одна из первых версий, которую правоохранители возьмут в отработку, касается судебного дела по факту ДТП, которым занималась Ноздровская.

- Мы рассматривали как версию убийства ее служебную деятельность... Но именно мы уточнили, что именно из-за последнего судебного дела, где она принимала активное участие, наверное, произошло и это убийство. Мы ее поставили как одну из первых, чтобы отработать, - отметил Жукович.

В то же время он подчеркнул, что, несмотря на наличие основных версий, другие версии не исключаются.

15:45 Активисты узнали от полиции, что основной версией по делу убийства юристки Ирины Ноздровской является возможная причастность к преступлению родственников Дмитрия Россошанского.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на киевского общественного деятеля Лилию Коваленко.

По ее словам, тело Ноздровской нашли в реке, напротив дома дяди Россошанского, который в 2015 году возглавлял Вышгородский районный суд.

Один из активистов, который не назвался, рассказал, что у Ирины Ноздровской было смертельное ножевое ранение в шею.

15:25 В полиции сообщили, что предоставят охрану дочери и родителям убитой Ирины Ноздровской.

Об этом договорились активисты с руководителем управления полиции Киевской области Дмитрием Ценовым, передает «Укринформ».

- Сегодня нам пообещали, что сейчас им (дочери и родителям Ноздровской, - ред.) будет выделена государственная охрана. Это действительно важно, - заявила активистка Лидия Гончаренко.

Второе, до чего договорились, по ее словам, создать группу в количестве 10 человек с участием специалистов - юристов, которые будут контролировать процесс и выступать арбитрами в этой ситуации.

- Чтобы каждый день был отчет, и дело было раскрыто и незаангажированно, - заявила активистка.

14:59 Следствие не рассматривает версию самоубийства правозащитницы Ирины Ноздровской, тело которой было найдено в понедельник, 1 января 2018 года, в Киевской области, передает «РБК-Украина».

«Версия самоубийства не рассматривается», - сказал начальник ГУ НП в Киевской области Дмитрий Ценов на митинге активистов.

13:45 Один из участников митинга напал на главу областной полиции Дмитрия Ценова. Как сообщает издание «Страна», Ценов вышел к протестующим, которые недовольны тем, что полиция ведет расследование в сторону обвинения в убийстве бывшего жениха Ирины, а не племянника председателя Вышгородского райсуда Дмитрия Россошанского, которого она хотела посадить за смертельное ДТП. Так, на Ценова с кулаками бросился неизвестный мужчина, который успел схватить главу полиции Киевской области за рубашку и несколько раз толкнуть. Потом его оттеснили. В свою очередь, полицейский с митинга не ушел, а остался отчитываться дальше. Он пообещал взять дело на личный контроль и отчитаться уже через 2 недели.

12:48 В полиции заявили, что тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Кроме того, отработано 20 камер, которые были на пути Ирины от работы до дома. Также сформирована группа, которая проводит следственные действия.

12:37 Протестующие держат плакаты с различными лозунгами и фотографиями правозащитницы, а также скандируют «Позор!», «Отставка!» и т. п. Вскоре к людям вышел руководитель областной полиции Дмитрий Ценов. Он предложил создать инициативную группу из участников акции и пригласил их пройти к главку для координации действий.

Как известно, тело Ноздровской было найдено в Вышгородском районе Киевской области. Перед этим, 30 декабря, Вышгородское управления полиции объявило Ноздровскую в розыск. В сообщении отмечалось, что она исчезла около 16:00 29 декабря.

Дочь Ноздровской сообщала об исчезновении матери. По ее словам, Ирина исчезла 29 декабря, поехав на работу, с которой не вернулась. Последний раз на связь она выходила около 17:00, после чего ее телефон был отключен.

Как сообщает «Украинская правда», Ноздровская несколько лет занималась делом о гибели своей сестры - Светланы Сапатинской, которую в с.Демидов 30 сентября 2015 года насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский. Светлана получила тяжелые травмы и скончалась, а ее 4-летний сын Матвей стал полусиротой.

Отмечается, что ранее Россошанский уже фигурировал в делах о краже авто и ограбления, лечился от алкогольно-наркотической зависимости, но ни разу не был привлечен к наказанию.

После смертельного ДТП Россошанского сначала не арестовали, а отпустили под домашний арест. Анализ его крови взяли через 8 часов после аварии, а результатов не было в течение 5 суток. Суд не принял во внимание факт наркотического опьянения Россошанского во время ДТП.

Доказательства по делу в защиту сестры собирала сама Ноздровская. При этом со стороны Россошанского ей угрожали, запугивали, ее дочь избили, добиваясь от Ноздровской заявления о том, что она не имеет к виновнику ДТП претензий. Такой документ подписал муж погибшей Светланы.

В мая 2017 года Россошанского приговорили к 7 годам заключения, его защита подала апелляцию.

27 декабря 2017 года состоялось заседание Апелляционного суда Киева, который отказал Россошанскому в амнистии и продлил ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.

Также по факту смерти юриста Ноздровской открыто уголовное производство, в результате чего был допрошен ее бывший жених Виталий Сергеев. Его отец Виктор Сергеев сообщил, что его вызвали в качестве подозреваемого, хотя сам Виталий позже опроверг эту информацию и сказал, что его вызвали в качестве свидетеля.