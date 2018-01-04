Четверо николаевских игроков попали в ТОП-100 шахматистов Украины

Четверо николаевцев попали в ТОП-100 шахматистов Украины, составленный Международной шахматной федерацией.

Об этом сообщается на сайте Федерации шахмат Николаевской области.

Так, в опубликованном по состоянию на 1 января 2018 года рейтинге, николаевцы заняли четыре места.

14 – мг Александр Зубов (2624) 17 – мг Александр Бортник (2610) 33 – мг Виталий Сивук (2550) 76 – мм Николай Бортник (2432)

Отмечается, что первое место в рейтинге занял чемпион мира Магнус Карлсен (Норвегия, 2834). А рейтинг-лист шахматистов Украины возглавил Василий Иванчук (2726). В мировую сотню вошли 7 шахматистов Украины: Василий Иванчук (2726), Павел Эльянов (2710), Юрий Криворучко (2694), Руслан Пономарев (2694), Юрий Кузубов (2691), Мартын Кравцив (2679), Александр Моисеенко (2660).

Напомним, в начале 2017 года вице-губернатор Александр Кушнир заявил, что после открытия фехтовального зала в парке «Победа» команда председателя Николаевской ОГА Алексея Савченко возьмется за ремонт шахматной школы, расположенной на улице Фалеевской. На этот проект в бюджете было предусмотрено 8 миллионов гривен.

Однако в итоге эти деньги были перенаправлены на реконструкцию аэропорта. А саму фехтовальную школу, по словам вице-губернатора Валентина Гайдаржи, намерены передать в городскую собственность Николаева.

С начала года на капитальные ремонты спортивных объектов в Николаевской области не использовано ни копейки из запланированных сумм бюджетных средств.