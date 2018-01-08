Дороги, благоустройство и мусор: горожане ответили, какие проблемы Николаева нужно решить в первую очередь

Среди проблем, которые в Николаеве требуют первоочередного решения, горожане отметили плохое состояние дорог в городе, благоустройство, а также грязь и мусор.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного ОО «Центр аналитических исследований», которые имеются в распоряжении «Преступности.НЕТ».

Николаевцам было предложено ответить вопрос «Какие местные проблемы являются для вас наиболее острыми и требуют первоочередного решения?». При этом выбрать можно было три варианта ответа. Поэтому совокупность всех вариантов ответа не оставляет 100%.

Напомним, больше всего николаевцев на данный момент волнует две общеукраинские проблемы: высокая стоимость и низкое качество медуслуг; рост цен на основные товары и инфляция.

Что же касается городских проблем, то 45,4% опрошенных отметили плохое состояние дорог в городе как первоочередную проблему. Если же посмотреть на результаты опроса по районам города, то больше всего эту проблему как первоочередную отметили жители Ингульского и Центрального районов – 51,9% и 50,9% соответственно.

На втором месте в списке проблем, которые нуждаются в незамедлительном решении, 27,6% жителей выбрали проблему благоустройства. И именно для жителей Заводского района данная проблема стоит очень остро – 31,1% от общего количества опрошенных.

Грязь и мусор среди проблем отметили 22,7% опрошенных. Меньше всего эта проблема волнует жителей Ингульского района - 16%.

КАКИЕ МЕСТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЯВЛЯЮТСЯ ДЛЯ ВАС НАИБОЛЕЕ ОСТРЫМИ И ТРЕБУЮТ ПЕРВООЧЕРЕДНОГО РЕШЕНИЯ? город Николаев Заводский район Центральный район Ингульский район Корабельный район Высокая стоимость и низкое качество медицинских услуг 4,5 4 4,2 3,8 7,5 Высокий уровень преступности, недостаточная безопасность на улицах 8,7 8,6 7,8 9,4 9,4 Отсутствие работы, безработица 3,8 1,3 5,4 3,1 5,6 Военный конфликт на востоке Украины 1,9 0,7 1,8 0,6 6,3 Рост цен на основные товары, инфляция 11,0 14,6 8,4 12,5 8,1 Коррупция в судах, полиции, прокуратуре 1,4 - 1,2 1,9 3,1 Коррупция в центральной власти 1,7 - - 3,1 5,0 Недостаточный уровень социальной защиты 0,9 - 1,2 0,6 1,9 Неблагоприятные условия для развития малого и среднего бизнеса 0,7 0,7 - 1,3 1,3 Недостаток свободы и демократии 0,2 - - - 1,3 Проблема русского языка 0,7 - 0,6 0,6 1,9 Низкое качество образования 2,6 0,7 6 0,6 2,5 Низкий уровень зарплаты или пенсии 4,0 6 3 0,6 8,8 Социальное расслоение, разрыв между бедными и богатыми 0,7 1,3 - - 2,5 Тарифы на коммунальные услуги 9,8 18,5 5,4 8,1 8,1 Плохое состояние дорог 45,4 38,4 50,9 51,9 33,8 Благоустройство 27,6 31,1 28,7 28,8 18,1 Местная власть 2,5 1,3 4,2 2,5 0,6 Бездомные собаки 9,0 13,2 8,4 8,1 5,6 Грязь, мусор 22,7 27,2 25,1 16,9 21,3 Инфраструктура 11,4 5,3 15 15 6,9 Транспорт 14,1 14,6 17,4 6,3 20,6 Стихийные рынки 2,8 1,3 2,4 5,0 1,9 Развитие промышленности 1,4 0,7 1,2 1,9 1,9 ЖЭК 7,2 5,3 13,2 3,1 5,6 Досуг 3,4 - 3,6 5,6 4,4

Справка

Опрос проводился в городе Николаеве с учетом удельного веса избирателей. Половозрастная структура опрошенных респондентов в исследовании соответствует структуре населения. Статистическая погрешность исследования (с вероятностью р=0,95) не превышает +/-2,9.

Данное социологическое исследование проводилось с 28 ноября по 8 декабря по репрезентативной, жесткой квотной выборке, соответствующей половозрастной структуре населения. Всего было опрошено 1000 респондентов в возрасте старше 18 лет.

Метод исследования: личное формализованное интервью согласно опросника (face to face). В ходе опроса респондентам было предложено ответить на ряд вопросов, в том числе, и открытых.