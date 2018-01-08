Дороги, благоустройство и мусор: горожане ответили, какие проблемы Николаева нужно решить в первую очередь

Среди проблем, которые в Николаеве требуют первоочередного решения, горожане отметили плохое состояние дорог в городе, благоустройство, а также грязь и мусор.
Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного ОО «Центр аналитических исследований», которые имеются в распоряжении «Преступности.НЕТ».
Николаевцам было предложено ответить вопрос «Какие местные проблемы являются для вас наиболее острыми и требуют первоочередного решения?». При этом выбрать можно было три варианта ответа. Поэтому совокупность всех вариантов ответа не оставляет 100%.
Напомним, больше всего николаевцев на данный момент волнует две общеукраинские проблемы: высокая стоимость и низкое качество медуслуг; рост цен на основные товары и инфляция.
Что же касается городских проблем, то 45,4% опрошенных отметили плохое состояние дорог в городе как первоочередную проблему. Если же посмотреть на результаты опроса по районам города, то больше всего эту проблему как первоочередную отметили жители Ингульского и Центрального районов – 51,9% и 50,9% соответственно.
На втором месте в списке проблем, которые нуждаются в незамедлительном решении, 27,6% жителей выбрали проблему благоустройства. И именно для жителей Заводского района данная проблема стоит очень остро – 31,1% от общего количества опрошенных.
Грязь и мусор среди проблем отметили 22,7% опрошенных. Меньше всего эта проблема волнует жителей Ингульского района - 16%.
|
КАКИЕ МЕСТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЯВЛЯЮТСЯ ДЛЯ ВАС НАИБОЛЕЕ ОСТРЫМИ И ТРЕБУЮТ ПЕРВООЧЕРЕДНОГО РЕШЕНИЯ?
|
город Николаев
|
Заводский район
|
Центральный район
|
Ингульский район
|
Корабельный район
|
Высокая стоимость и низкое качество медицинских услуг
|
4,5
|
4
|
4,2
|
3,8
|
7,5
|
Высокий уровень преступности, недостаточная безопасность на улицах
|
8,7
|
8,6
|
7,8
|
9,4
|
9,4
|
Отсутствие работы, безработица
|
3,8
|
1,3
|
5,4
|
3,1
|
5,6
|
Военный конфликт на востоке Украины
|
1,9
|
0,7
|
1,8
|
0,6
|
6,3
|
Рост цен на основные товары, инфляция
|
11,0
|
14,6
|
8,4
|
12,5
|
8,1
|
Коррупция в судах, полиции, прокуратуре
|
1,4
|
-
|
1,2
|
1,9
|
3,1
|
Коррупция в центральной власти
|
1,7
|
-
|
-
|
3,1
|
5,0
|
Недостаточный уровень социальной защиты
|
0,9
|
-
|
1,2
|
0,6
|
1,9
|
Неблагоприятные условия для развития малого и среднего бизнеса
|
0,7
|
0,7
|
-
|
1,3
|
1,3
|
Недостаток свободы и демократии
|
0,2
|
-
|
-
|
-
|
1,3
|
Проблема русского языка
|
0,7
|
-
|
0,6
|
0,6
|
1,9
|
Низкое качество образования
|
2,6
|
0,7
|
6
|
0,6
|
2,5
|
Низкий уровень зарплаты или пенсии
|
4,0
|
6
|
3
|
0,6
|
8,8
|
Социальное расслоение, разрыв между бедными и богатыми
|
0,7
|
1,3
|
-
|
-
|
2,5
|
Тарифы на коммунальные услуги
|
9,8
|
18,5
|
5,4
|
8,1
|
8,1
|
Плохое состояние дорог
|
45,4
|
38,4
|
50,9
|
51,9
|
33,8
|
Благоустройство
|
27,6
|
31,1
|
28,7
|
28,8
|
18,1
|
Местная власть
|
2,5
|
1,3
|
4,2
|
2,5
|
0,6
|
Бездомные собаки
|
9,0
|
13,2
|
8,4
|
8,1
|
5,6
|
Грязь, мусор
|
22,7
|
27,2
|
25,1
|
16,9
|
21,3
|
Инфраструктура
|
11,4
|
5,3
|
15
|
15
|
6,9
|
Транспорт
|
14,1
|
14,6
|
17,4
|
6,3
|
20,6
|
Стихийные рынки
|
2,8
|
1,3
|
2,4
|
5,0
|
1,9
|
Развитие промышленности
|
1,4
|
0,7
|
1,2
|
1,9
|
1,9
|
ЖЭК
|
7,2
|
5,3
|
13,2
|
3,1
|
5,6
|
Досуг
|
3,4
|
-
|
3,6
|
5,6
|
4,4
Справка
Опрос проводился в городе Николаеве с учетом удельного веса избирателей. Половозрастная структура опрошенных респондентов в исследовании соответствует структуре населения. Статистическая погрешность исследования (с вероятностью р=0,95) не превышает +/-2,9.
Данное социологическое исследование проводилось с 28 ноября по 8 декабря по репрезентативной, жесткой квотной выборке, соответствующей половозрастной структуре населения. Всего было опрошено 1000 респондентов в возрасте старше 18 лет.
Метод исследования: личное формализованное интервью согласно опросника (face to face). В ходе опроса респондентам было предложено ответить на ряд вопросов, в том числе, и открытых.