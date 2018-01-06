Пятеро николаевских молодых ученых получили премии Президента Украины

Пятеро молодых ученых из Николаева получили премии Президента Украины за заслуги в области науки и техники.

Об этом сообщается в указе Президента Украины №458/2017.

За работу «Повышение топливной эффективности и экологичности газотурбинных и газопоршневых двигателей применением плазмохимических и термосорбционных технологий» награди четырех кандидатов наук из Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова: Андрея Коновалова, Артема Грича, Артема Козловского и Алексея Остапенко. А за работу «Системы пленочного охлаждения лопаток высокотемпературных газовых турбин» получила премию кандидат технических наук, инженер-конструктор завода «Зоря»-«Машпроект» Виктория Петельчиц.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Порошенко наградил медалью «За труд и доблесть» работника Южно-Украинской АЭС.