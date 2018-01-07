На Николаевщине разыскивают пропавшего без вести мужчину

Сергей Рожкован Правоохранители Николаевского отделения Очаковского отдела полиции ГУНП в Николаевской области разыскивают без вести пропавшего жителя села Красное Поле Николаевского района Сергея Рожкована.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Так, 64-летний мужчина в среду, 3 января, в 13:00 уехал из дома на работу на автомобиле ВАЗ 2106 желтого цвета, госномер «Н 9109 ВЫ» и пропал. Последний раз его видели в селе Михайловка Николаевского района на автозаправке в четверг, 4 января, около 4:00.

Приметы: на вид 60-65 лет, рост 160-165 см, худощавого телосложения, на ребрах ладоней обеих рук татуировки с именами Галя и Сергей.

Был одет: шапка спортивная серая, куртка черная дутая, жилет вязаный белый, рубашка цветная в клетку, коричневые брюки, обувь ¬- галоши черного цвета.

Правоохранители просят граждан, которые могут помочь установить местонахождение разыскиваемого, сообщить в Николаевское отделение Очаковского отдела полиции ГУНП в Николаевской области по адресу: город Николаев, улица Очаковская, 164, или по телефонам (0512) 48 05 02, 0934833558 или 102.

Напомним, что ранее полиция нашла николаевского подростка, который сбежал из интерната в Днепропетровскую область.