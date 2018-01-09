Патрульные просят мэрию Николаева оборудовать опасные перекрестки дорожными знаками

Управление патрульной полиции в Николаевской области просит руководство Николаевского городского совета определить приоритетность проезда автомобилей на некоторых перекрестках.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаевской области.

«Из-за проведения капитального ремонта внутриквартальных проездов и улиц с небольшой интенсивностью движения на некоторых перекрестках увеличилось количество ДТП. Одной из причин ДТП является нарушение правил проезда перекрестков водителями, которые за достаточно длительное время привыкли, что главная дорога та, где дорожное покрытие лучше. После же капитального ремонта водители продолжили ездить, так сказать, «по привычке», тем более, что дорожные знаки на большинстве перекрестков отсутствуют».