Патрульные предложили мэрии Николаева оборудовать островки безопасности на пешеходных переходах

В Николаеве патрульная полиция выдвинула городскому совету предложения по обеспечению безопасности для пешеходов на опасных нерегулируемых пешеходных переходах.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаева.

«Кроме нанесения дорожной разметки «Пешеходный переход с повышенной вероятностью возникновения ДТП», применения специальных шумовых полос и обеспечения направляющего точного освещения пешеходных переходов, правоохранители предложили рассмотреть вопрос о нанесении дублирующих пиктограмм дорожных знаков на проезжую часть и строительство возвышенных островков безопасности для пешеходов», - сообщили в патрульной полиции.

Напомним, что ранее в Николаеве, в районе пересечения проспекта Мира и улицы 1-я Линия «Hyundai» сбил на пешеходном переходе женщину с малолетним ребенком, они получили тяжелые травмы и впали в кому. В другом случае в Николаеве «Лада» сбила женщину на пешеходном переходе на проспекте Мира, между остановками площадь Победы и Театральная.