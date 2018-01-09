Полиция показала, как тренируются бойцы батальона «Святой Николай» и несут службу в АТО

В период новогодних и рождественских праздников полицейские батальона особого назначения «Николаев» («Святой Николай») продолжили совершенствовать свои навыки по огневой, строевой, тактической и физической подготовке.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Кроме теоретических занятий полицейские улучшали свою физическую форму и получали опыт, который может пригодиться при выполнении боевых задач в зоне антитеррористической операции и при охране правопорядка.

«Бойцы спецподразделения «Николаев» принимают участие в операциях по выявлению оружия и наркотиков, пособников боевиков, в поиске и ликвидации разведывательно-диверсионных групп террористов на территории Донецкой и Луганской областей, а также несут службу в Николаеве», - отмечено в сообщении.

Кроме того, руководство полиции Николаевщины посетило бойцов батальона, которые сейчас несут службу в зоне антитеррористической операции.

Поздравить подчиненных с рождественскими праздниками и проверить условия службы прибыли и.о. заместителя начальника областного главка полиции Максим Ахрамеев и и.о. начальника Управления превентивной деятельности ГУНП в Николаевской области Сергей Игнатьев.

Напомним, что ранее николаевская полиция рассказала об овчарке Холли, которая помогает находить контрабандное оружие.