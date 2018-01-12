Вице-премьер Кириленко предложил гастролирующих в России артистов подписывать и взымать с них налог на армию

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко предложил записывать гастролирующих в России артистов заносить в реестр и обязать платить их военный сбор.

Соответствующий заявление чиновник опубликовал в своем Twitter.

«Действительно, вопрос в основном этический, запретить нельзя. Но, едешь в РФ на гастроли: 1) сообщаешь, 2) попадаешь в спецреестр, 3) на ТВ во время выступления или клипа надпись: «этот артист гастролирует в стране-агрессоре», 4) на Украине платишь дополнительный военный сбор», — написал он.

Напомним, в октябре 2017 года Верховная Рада приняла закон, запрещающий гастроли в Украине российским артистам, которые создают угрозу национальной безопасности. Также документ устанавливает особые правила выступлений на концертах граждан России. В ноябре президент Украины Петр Порошенко запретил гастроли без специального разрешения СБУ.