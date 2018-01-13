Синоптики сообщили о сильных снегопадах в Украине с 18 января

В центральной части Украины с четверга, 18 января, ожидаются сильные снегопады, налипание мокрого снега и метели.

Об этом сообщил руководитель Укргидрометцентра Николай Кульбида, передает Укринформ.

- 18 января мы ждем прохождения через центральную часть Украины, кроме востока и запада, достаточно активных циклонов, которые приведут к сильному выпадению снега, местами очень сильному, налипанию мокрого снега, усилению скорости ветра, метелям. Ждем, что прирост снежного покрова добавиться еще на 10-20 см в большинстве областей Украины, - сказал он.

Так, 15-17 января, сначала на Левобережье, а потом и на остальной территории Украины ожидаются снегопады.

С 21 января ожидается осложнение погодних условий: сильные снегопады с переходом в дождь, дождь с переходом в снег, штормовые ветры, гололед, усиление штормового ветра до 15-24 м/с и значительные колебания температурного режима.

В течение ближайших дней температура понизится ночью до 4-9 градусов мороза, на северном востоке до 10-14 мороза.

Напомним, в Николаеве для бездомных открылся пункт обогрева.